Россия обыграла Украину в матче за бронзу ЧЕ по мини-футболу
Сборная России в серии пенальти одержала победу над командой Украины в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу среди женщин, сообщает РИА «Новости».
Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок. В составе победительниц отличились Дина Данилова и Виктория Лебедева. У украинской сборной мячи забили Снежана Воловенко и Юлия Титова.
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В серии 11-метровых сильнее оказались россиянки — 3:2.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале чемпионата Европы встретятся команды Испании и Португалии.