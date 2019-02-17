Чемпион России по рукопашному бою погиб в драке у здания Минкомсвязи
Чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб во время драки, сообщает «РЕН ТВ».
17 февраля у здания Минкомсвязи по улице Тверской в Москве произошел конфликт между охранником и спортсменом. По предварительным данным, в результате драки 22-летний боец упал на землю и перестал подавать признаки жизни.
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Павлов становился чемпионом России по универсальному бою.
Ранее сообщалось, что 15-летний футболист умер во время матча с друзьями.