Большунов и Бессмертных завоевали золото и бронзу на этапе КМ в Италии

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Биатлонисты Александр Большунов и Александр Бессмертных заняли две ступени пьедестала по результатам мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

Большунов завоевал золото и сохранил лидерство в дистанционном зачете, у Бессмертных — бронза. Вторым пришел финн Иво Нисканен. Примечательно, что его сестра Кертту Нисканен утром 17 февраля стала первой в аналогичной дисциплине у женщин на десять км. Россиянка Наталья Непряева показала третий результат.

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Соревнования проходят в итальянском Конье.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев посоветовал биатлонисту Александру Логинову не обращать внимания на критику из-за его допингового прошлого.