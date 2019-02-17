Большунов и Бессмертных завоевали золото и бронзу на этапе КМ в Италии
Биатлонисты Александр Большунов и Александр Бессмертных заняли две ступени пьедестала по результатам мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира, сообщает «Советский спорт».
Большунов завоевал золото и сохранил лидерство в дистанционном зачете, у Бессмертных — бронза. Вторым пришел финн Иво Нисканен. Примечательно, что его сестра Кертту Нисканен утром 17 февраля стала первой в аналогичной дисциплине у женщин на десять км. Россиянка Наталья Непряева показала третий результат.
Соревнования проходят в итальянском Конье.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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