Легкоатлет Бакулин получил травму и не выступит на первенстве России

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Многократный чемпион России по легкой атлетике Сергей Бакулин получил травму, сообщает ТАСС.

Спортсмен травмировал колено до старта командного первенства страны в Сочи и лишился возможности защитить титул, завоеванный им в прошло году.

«Бакулин некоторое время назад травмировал колено, но до последнего надеялся на то, что выступит в Сочи. Однако все ожидания оказались тщетны, он вынужден был отказаться от участия в соревнованиях и уже улетел домой», — поделилась информацией пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

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Бакулин в 2018 году завоевал золото на дистанции 35 км на командном чемпионате страны в феврале. Также он пришел первым на чемпионате мира 2011 года в южнокорейском Тэгу, однако результат был аннулирован по причине нарушения антидопинговых правил.

Ранее Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.