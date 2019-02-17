Опоздавшего на гонку Гараничева включили в состав сборной на эстафету

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Оглашены составы сборной России на сингл-микст и смешанную эстафету этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити, передает «Советский спорт».

В одиночной смешанной эстафете Россию представят Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева. Соревнования начнутся в 20.10 по московскому времени.

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Примут участие в смешанной эстафете Евгений Гараничев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Состоится забег в 00.05 по московскому времени.

Напомним, что Гараничев накануне опоздал на старт спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира из-за того, что перепутал время начала соревнования.

Ранее в сети высмеяли опоздавшего Гараничева.