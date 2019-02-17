Логинов пришел седьмым в гонке преследования на этапе КМ

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В Солт-Лейк-Сити завершилась мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает «Советский спорт».

Победителем стал представитель Франции Фийон Майе. Вторым к финишу пришел норвежец Ветле Шосте Кристиансен, который до этого выиграл спринтерскую гонку. Тройку сильнейших замкнул еще один француз Симон Детье.

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Россиянин Александр Логинов пришел седьмым. Примечательно, что лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе стал только четвертым, пять раз промахнувшись на двух огневых рубежах.

Евгений Гараничев на гонку не явился, перепутав время старта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования.

Ранее Кайшева оценила свое выступление в гонке преследования на этапе КМ в США.