Овечкин рассказал, почему не поехал на Олимпиаду в 2018 году

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему ему не удалось принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Дело в том, что если ты один, то можешь хоть о стенку головой биться, но ничего не сделаешь. Если бы меня кто-то в той ситуации поддержал, и игроки сделали бы все возможное, чтобы мы поехали на Олимпиаду, – может быть, и лига пошла бы на уступки. Но когда ты один, или максимум с тобой два-три человека, о чем-то серьезном говорить тяжело», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Ранее Овечкин вспомнил главный гол в своей карьере.