Тренер сборной России оценил состояние биатлонисток

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Тренер сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал о состоянии спортсменок Валерии Васнецовой и Ларисы Куклиной, передает «Советский спорт».

«С утра Васнецова почувствовала легкое недомогание, и было принято решение, что она эту гонку пропустит. Лариса Куклина уже в полном порядке, вчера на тренировке выполняла специальную подводящую работу. Думаю, она тоже будет готовиться и является одним из кандидатов на выступление в эстафете», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Коновалов также поделился ожиданиями от предстоящей эстафетной гонки.

«Пока могу сказать, что все спортсменки готовятся к выступлению в эстафетной гонке, но будем еще разговаривать со спортсменами, будем общаться с тренерами основной команды. После этого примем решение по составу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Херрман выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в США.