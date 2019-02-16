Скелетонист Третьяков одержал победу на этапе КМ в США

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Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, сообщает «Советский спорт».

По сумме двух попыток представитель России показал результат 1 минута 47,19 секунды. Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс, который уступил Третьякову 0,14 секунды. Третьим стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,25). Еще один россиянин Никита Трегубов пришел к финишу четвертым.

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Ранее сообщалось, что россиянка Никитина выиграла этап Кубка мира по скелетону.

Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид (США).

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.47,19;

2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.47,33 (+0,14);

3. Юн Сунбин (Корея) – 1.47,44 (+0,25);

4. Никита Трегубов (Россия) – 1.47,75 (+0,56).