Скелетонист Третьяков одержал победу на этапе КМ в США
Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, сообщает «Советский спорт».
По сумме двух попыток представитель России показал результат 1 минута 47,19 секунды. Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс, который уступил Третьякову 0,14 секунды. Третьим стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,25). Еще один россиянин Никита Трегубов пришел к финишу четвертым.
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Ранее сообщалось, что россиянка Никитина выиграла этап Кубка мира по скелетону.
Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид (США).
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.47,19;
2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.47,33 (+0,14);
3. Юн Сунбин (Корея) – 1.47,44 (+0,25);
4. Никита Трегубов (Россия) – 1.47,75 (+0,56).