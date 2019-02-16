Теннисист Медведев уступил в полуфинале турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира в Роттердаме, уступив в полуфинальном матче представителю Франции Гаэлю Монфису, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут. За это время победитель встречи успел записать на свой счет четыре эйса, пять ошибок на подаче и пять реализованных брейков. Его соперник пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейков.

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В финале соревнований француз сразится с победителем матча между представителем Японии Кей Нисикори и швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме.

Теннис. Роттердам. 1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 4:6, 6:3, 6:4.