Гамба: Путин в хорошей форме
Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба поделился мнением, что президент России Владимир Путин находится в хорошей спортивной форме.
«Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки, ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удаётся тай-отоси. В дзюдо ему присущ атакующий стиль. Он в хорошей форме. Путин — тренер нашей команды, все знают — он рядом», — приводит слова функционера ТАСС.
Гамба также рассказал, как прошла тренировка главы государства.
«Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами — Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними», — добавил он.
Ранее Путин рассказал о повреждении пальца во время спарринга.