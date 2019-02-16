Гамба: Путин в хорошей форме

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Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба поделился мнением, что президент России Владимир Путин находится в хорошей спортивной форме.

«Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки, ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удаётся тай-отоси. В дзюдо ему присущ атакующий стиль. Он в хорошей форме. Путин — тренер нашей команды, все знают — он рядом», — приводит слова функционера ТАСС.

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Гамба также рассказал, как прошла тренировка главы государства.

«Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами — Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними», — добавил он.

Ранее Путин рассказал о повреждении пальца во время спарринга.