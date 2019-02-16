Устюгов упал и не сумел выйти в полуфинал на этапе КМ

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Российский лыжник Сергей Устюгов в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира упал в четвертьфинальном забеге, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен допустил падение после контакта с итальянцем Федерико Пеллегрино. Таким образом, он не смог выйти в полуфинал турнира.

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Соревнование проходило в итальянском Конье.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев посоветовал биатлонисту Александру Логинову не обращать внимания на критику из-за его допингового прошлого.