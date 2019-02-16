Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила тройку тройку лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата, передает РИА «Новости».

Первой звездой признан вратарь «Нью-Джерси Девилз» Кори Шнайдера, который в матче против «Миннесоты Уайлд» (5:4 ОТ) отразил 15 бросков.

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Второй звездой стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников, в активе у которого три (2+1) очка за игру с «Баффало Сэйбрз» (6:2).

Замыкает тройку лидеров нападающий «Каролины Харрикейнз» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

Ранее сообщалось, что нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может сменить клуб.