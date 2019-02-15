«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум очкам Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс». Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1, сообщает «Советский спорт».
Отметим, что «Сан-Хосе» проиграл впервые за семь последних игр.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Кевин Лабанк.
За «Вашингтон» по разу отличились российский форвард Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон, который забил гол в пустые ворота. Также дубль в ворота хозяев оформил Ти Джей Оши.
Также на счету Овечкина результативная передача в матче, что позволила ему суммарно во встрече набрать два очка.
Еще один россиянин Евгений Кузнецов по ходу встречи отметился результативной передачей.
Овечкин является лидером в снайперской гонке (39 голов), опережая на пять шайб ближайших преследователей: Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).
Ранее 24 сэйва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Виннипег».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
1:0 — Лабанк (Торнтон, Хед) — 02:06 (5x5)
1:1 — Оши (Овечкин, Карлсон) — 03:38 (5x4)
1:2 — Врана (Оши, Бекстрем) — 11:33 (5x5)
1:3 — Овечкин (Кузнецов, Уилсон) — 24:14 (5x5)
1:4 — Оши (Бекстрем) — 38:02 (5x5)
1:5 — Уилсон — 57:25 (en)