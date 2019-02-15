Благодаря Черышеву «Валенсия» обыграла «Селтик» в матче Лиги Европы

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Испанская «Валенсия» обыграла шотландский «Селтик» в матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

Первый мяч «Валенсии» забил российский полузащитник Денис Черышев. Примечательно, что он стал автором голевой передачи во время второго гола команды, который оформил Рубен Собрино.

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При этом российский хавбек был заменен на 64-й минуте встречи.

Ранее «Интер» переиграл «Рапид» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания) — 0:2

Голы: 0:1 — Черышев, 42; 0:2 — Собрино, 49.