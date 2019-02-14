Путин получил повреждение во время спарринга в Сочи

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Президент России Владимир Путин повредил палец руки во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым, сообщает телеканал «Дождь».

Отмечается, что главе государства перевязали палец и он продолжил спарринг.

14 февраля глава государства посетил спортивный центр «Юг-Спорт», где потренировался с дзюдоистами. Путин прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.

Ранее президент России рассказал о влиянии дзюдо на его настроение.