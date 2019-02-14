Путин получил повреждение во время спарринга в Сочи
Президент России Владимир Путин повредил палец руки во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым, сообщает телеканал «Дождь».
Отмечается, что главе государства перевязали палец и он продолжил спарринг.
14 февраля глава государства посетил спортивный центр «Юг-Спорт», где потренировался с дзюдоистами. Путин прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.
Ранее президент России рассказал о влиянии дзюдо на его настроение.