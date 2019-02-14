Стал известен формат футбольного матча с участием Мамаева в СИЗО

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, каков будет формат футбольного матча в СИЗО «Бутырка», в котором примет участие его клиент.

«Две команды, составленные из заключенных, проведут поединок. С каждой стороны по шесть человек — пять полевых и один вратарь. Формат — два тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время», — приводит слова представителя игрока «СЭ».

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По его словам, из двух футболистов, которые сейчас находятся под стражей, участие в игре, скорее всего, примет только Мамаев.

«Мероприятие будет проводиться в форме прогулки с элементами спорта и физической активности. Для матча выделят плац, который более-менее позволяет провести мини-игру», — добавил Бушманов.

Мамаев находится в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе его арест продлили до 8 апреля. Футболиста обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий рассказал, что матч в СИЗО «Бутырка» с участием бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева состоится 14 февраля.