Шарапова снялась с турнира в США

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Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».

31-летняя представительница России не примет участия в соревнованиях в связи с травмой плеча. По этой же причине Шарапова не смогла доиграть турнир в Санкт-Петербурге, где дошла до 1/8 финала.

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Место россиянки займет представительница Германии Мона Бартель. Турнир в американском городе начнется 4 марта и продлиться до 17 числа этого же месяца.

На минувшем Australian Open Мария дошла до 1/8 финала, где уступила хозяйке кортов Моне Бартель.

Ранее белорусская теннисистка рассказал о своем отношении к Уильямс.