Российские шпажисты победили на этапе Кубка мира в Канаде
Российские шпажисты победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере, сообщает «РИА Новости».
В финале национальная команда одолела сборную Израиля со счетом 45:36. Франция нанесла поражение Дании и завоевала бронзовую медаль (45:32).
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Цвета российского флага защищали Вадим Анохин, Георгий Бруев, Никита Глазков и Сергей Ходос.
Ранее мужская сборная России заработала золото командного турнира на этапе КМ по фехтованию на шпагах в Швейцарии.