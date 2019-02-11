Теннисист Рублев вошел в топ-100 рейтинга АТР

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков мира, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте организации, новых имен в топ-10 не появилось. Карен Хачанов так и остался лучшим российским теннисистом с 11-м местом в списке.

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Другие два россиянина поднялись в рейтинге — Евгений Донской с 96-го места на 94-е, а Андрей Рублев вошел в сотню лучших и теперь ему принадлежит 99-я позиции.

Рейтинг АТР от 11 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3155,

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2160…

94 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…

99 (101). Андрей Рублев (Россия) — 562.

Ранее теннисист Медведев стал победителем турнира в Софии.