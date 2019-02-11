Теннисист Рублев вошел в топ-100 рейтинга АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков мира, сообщает «Советский спорт».
По информации на официальном сайте организации, новых имен в топ-10 не появилось. Карен Хачанов так и остался лучшим российским теннисистом с 11-м местом в списке.
Другие два россиянина поднялись в рейтинге — Евгений Донской с 96-го места на 94-е, а Андрей Рублев вошел в сотню лучших и теперь ему принадлежит 99-я позиции.
Рейтинг АТР от 11 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3155,
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2160…
94 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…
99 (101). Андрей Рублев (Россия) — 562.