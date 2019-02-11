Георгиев признан первой звездой матча «Нью-Йорк» — «Торонто»
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает «Советский спорт».
Российский вратарь отразил 55 из 56 бросков. В результате встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Нью-Йорка».
Второй звездой стал нападающий победившей команды Матс Цуккарелло, исполнивший две результативные передачи. Тройку лидеров замкнул защитник Адам Маккуэйд, оформивший один гол.
Георгиев пополнил ряды «Рейнджерс» в июле 2017 года. Он стал вторым вратарем клуба по количеству сэйвов. Лучший показатель у Мартина Рихтера, который в 1991 году отразил 59 бросков.
Примечательно, что в день проведения матча, 10 февраля, спортсмену исполнялось 22 года.
Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал десятиматчевую серию без голов в НХЛ.