Украинский баскетболист не считает предательством отъезд спортсменов в Россию

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Баскетболист «Черкасских Мавп» Дмитрий Липовцев поделился мнением об отъезде соотечественников в российские клубы.

«Переезд в Россию — предательство? Почему? Ты зарабатываешь деньги там, привозишь их сюда. Вот если бы наоборот.... Или говоришь, что Украина плохая. Я бы 100 раз подумал, ехать туда или нет, но по большему счету это — работа. Ты же не целуешь их президента в одно место», — цитирует спортсмена Tribuna.com.

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С 2004 по 2005 год Липовцев выступал в России за «Спартак».

Ранее сообщалось, что украинский форвард может перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).