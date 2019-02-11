«Рейнджерс» обыграли «Торонто» благодаря 55 сейвам Георгиева
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, Джейми Веси, Адам Маккуэйд и Кевин Хейз. У гостей шайбу забросил Каспери Капанен.
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Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 55 бросков из 56.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
1:0 — Зибанеджад (Цуккарелло, Крайдер) — 00:28
1:1 — Капанен — 10:35
2:1 — Веси (Крайдер, Строум) — 14:05
3:1 — Маккуэйд (Цуккарелло) — 51:59
4:1 — Хейз — 59:40 (en)