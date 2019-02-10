Конькобежец Юсков выиграл бронзу ЧМ

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Российский спортсмен Денис Юсков стал бронзовым призером на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия), сообщает «Советский спорт».

Результат Юскова — 1 минута 43,202 секунды. Золото взял голландский спортсмен Томас Крол, серебро у норвежца Сверре Лунде Педерсена.

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Сборная России завоевала 10-ю награду чемпионата мира в Инцелле (одно золото и девять бронзовых медалей).

Чемпионат мира завершится сегодня.

Ранее американка Бриттани Боу заняла первое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту.

Также сообщалось, что женская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на первом этапе Кубка мира.