Лукашенко заявил, что выдаст белорусским биатлонисткам пулеметы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/523/12123523/RTX6IJY9-pic905-895x505-18214.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что выдаст пулеметы белорусским биатлонисткам, которые неудачно выступили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Канаде.

«Мы им купим и тысячу пар (лыж) и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет… Что угодно. Только, чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было», — сказал президент, которого цитирует агентство «Белта».

Реклама

Лукашенко также пошутил, что биатлонисткам Дарье Домрачевой и Надежде Скардино не стоит возвращаться обратно.

Ранее сообщалось, что сборная Германии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.

Также стало известно, что сборная России заняла третье место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.