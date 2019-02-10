UFC может организовать бой Макгрегора и Фергюсона за титул временного чемпиона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12022141/RTX6E1UL-pic905-895x505-33286.jpg">

Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможной организации поединка Конора Макгрегора и Тони Фергюсона за титул временного чемпиона UFC в легкой весовой категории, передает «Советский спорт».

Чемпионский пояс этой категории принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову, но тот из-за дисквалификации сможет провести следюущий бой только осенью 2019 года.

Реклама

«Я уже сказал, что нельзя быть держателем пояса и ничего не делать. Ели это правда, что Хабиб намерен вернуться в октагон не ранее ноября, то мы решим сделать что-либо другое.

Начнем думать, может, за титул временного чемпиона сразятся Макгрегор и Тони Фергюсоном. Либо кто-то другой. Когда возможность стучится вам в дверь, вам следует открыть ее», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 234.

Ранее Конор Макгрегор вызвал на бой Нейта Диаса.