Тренер «Наполи» верит в борьбу с «Ювентусом» за чемпионство

<img src="">

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал 23-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (0:0), передает «Советский спорт».

Наставник недоволен действиями подопечных на поле.

«Это не тот результат, который меня устраивает. Мы потеряли два очка. Считаю, что мы заслуживали победы. Мы провели хороший матч, но не хватало завершения, что и стало причиной такого результата. Нам было немного сложно строить атаки, потому что соперник здорово нас прессинговал, но мы сумели решить эту проблему», — подчеркнул наставник.

Реклама

Также он высказался относительно гонки за чемпионство в Серии А.

«Борьба за чемпионство окончена? Мы отстаем от «Ювентуса» на восемь очков. Возможно, огонь разгорится завтра, но не сегодня», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Туринский «Ювентус» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 60 очков. Следом идет неаполитанский клуб с 52 очками и миланский «Интер» (43).

Ранее сообщалось, что «старая синьора» готовит три удобных Роналду трансфера.