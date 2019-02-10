Хоккеистка сборной России: легкого финала с Финляндией не будет

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Защитник женской сборной России Нина Пирогова прокомментировала предстоящий финальный матч с Финляндией на Турнире шести наций, передает «Матч ТВ».

Спортсменка отметила, что впереди у национальной команды сложная игра.

«Каждый матч мы выполняем установку тренера, за очками не гонимся, просто играем в свое удовольствие и стараемся радовать болельщиков. Финляндия — очень хорошая команда, наш принципиальный соперник, с ними всегда интересно и тяжело играть, так что легкого матча точно не получится», — поделилась мнением Пирогова.

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Напомним, что 9 февраля российские хоккеисты разгромили шведок со счетом 5:0.

Ранее сборная Чехии одержала победу над командой Финляндии в матче этапа Евротура — Шведских игр.