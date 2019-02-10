Федерация хоккея Москвы разбирается с выстрелом в отца юного игрока
Пресс-атташе Федерации хоккея Москвы Екатерина Комендантова прокомментировала инцидент, который произошел во время матча команд «Северная Звезда» и «Дмитров», составленных из игроков 2008 года, передает Sport24.
Комендантова заявил, что организация разбирается в ситуации с выстрелом в отца десятилетнего хоккеиста.
«Пока комментариев не даем — разбираемся в ситуации и ждем выводов правоохранительных органов», — заявила пресс-атташе Федерации хоккея Москвы.
Инцидент случилось в Москве. Возле ледовой площадки между двумя родителями произошел конфликт, который продолжился в буфете. Во время выяснения отношений один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в голову обидчику. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Стрелявший сдался полиции.
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