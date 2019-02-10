Стали известны победители Кубка России по тяжелой атлетике

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Роман Чепик и Хетаг Хугаев победили на Кубке России по тяжелой атлетике, который проходит в Старом Осколе, сообщает «Советский спорт».

Чепик одержал победу в весовой категории до 89 кг с результатом 348 кг в сумме двоеборья. Рамзан Аухадов, поднявший 332 кг, завоевал серебро, а Владимир Сидоров с показателем в 330 кг — бронзу.

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Хугаев занял первое место в категории до 96 кг, взяв вес в 376 кг. Вторым стал Егор Климонов (375 кг), третьим — Давид Библ (350 кг).

Ранее председатель Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил, что двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике россиянин Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.