«Интер» прервал серию поражений и обыграл «Парму»

Миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в рамках 23-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Лаутаро Мартинес на 83-й минуте игры.

Таким образом, «нерадзурри» прервали трехматчевую серию поражений в Серии А.

Реклама

В турнирной таблице миланский клуб занимает третье место, в то время как «Парма» — 12-е.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Интера» Эстебан Камбьяссо может сменить Лучиано Спаллетти на посту главного тренера.

Италия. Серия А. 23-й тур
Парма (Парма) — Интер (Милан) — 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Мартинес, 79