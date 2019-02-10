«Интер» прервал серию поражений и обыграл «Парму»
Миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в рамках 23-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Лаутаро Мартинес на 83-й минуте игры.
Таким образом, «нерадзурри» прервали трехматчевую серию поражений в Серии А.
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В турнирной таблице миланский клуб занимает третье место, в то время как «Парма» — 12-е.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Интера» Эстебан Камбьяссо может сменить Лучиано Спаллетти на посту главного тренера.
Италия. Серия А. 23-й тур
Парма (Парма) — Интер (Милан) — 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Мартинес, 79