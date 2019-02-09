Навка отреагировала на критику о «старых» тренерах у российских фигуристов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/51/11716051/RIAN_3109673.HR-pic905-895x505-1108.jpg">

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала слова четырехратного победителя Игр биатлониста Александра Тихонова о том, что в тренерском штабе сборной России по фигурному катанию слишком много возрастных специалистов.

«Почему старики? Это неправда. У нас много молодых. А Максим Траньков, Елена Водорезова? В любом случае, молодое поколение идет, старается, работает. Я думаю, что в скором времени их будет все больше и больше», — цитирует Навку «Говорит Москва».

Ранее Тихонов раскритиковал российское фигурное катание.