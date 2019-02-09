Бастующие фермеры не давали игрокам «Кальяри» выехать на матч с «Миланом»
Футболисты «Кальяри» не могли покинуть клубную базу из-за забастовки итальянских фермеров, сообщает Football Italia.
Команда должна была выехать в аэропорт на матч 23-го тура чемпионата Италии против «Милана», однако фермеры заблокировали выезд и требовали от игроков пропустить встречу Серии А в знак солидарности.
С бастующими пришлось разговаривать генеральному директору «Кальяри» Марио Пассетти. Также несколько футболистов вышли из автобуса и повторили символическую акцию протеста, столкнув на землю фляги с молоком.
В итоге команда смогла продолжить свой путь, но в аэропорт автобус прибыл с опозданием.
Ранее сообщалось, что фанаты «Атлетико» закидали вратаря «Реала» Тибо Куртуа игрушечными крысами.
Anche #Barella e #Deiola partecipano a modo loro alla protesta dei pastori sardi. #Cagliari pic.twitter.com/0FebrEJEp8— Mauro Cossu (@maurocossu90) 9 февраля 2019 г.