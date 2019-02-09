Бастующие фермеры не давали игрокам «Кальяри» выехать на матч с «Миланом»

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Футболисты «Кальяри» не могли покинуть клубную базу из-за забастовки итальянских фермеров, сообщает Football Italia.

Команда должна была выехать в аэропорт на матч 23-го тура чемпионата Италии против «Милана», однако фермеры заблокировали выезд и требовали от игроков пропустить встречу Серии А в знак солидарности.

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С бастующими пришлось разговаривать генеральному директору «Кальяри» Марио Пассетти. Также несколько футболистов вышли из автобуса и повторили символическую акцию протеста, столкнув на землю фляги с молоком.

В итоге команда смогла продолжить свой путь, но в аэропорт автобус прибыл с опозданием.

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