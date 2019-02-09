«Спартак» потерпел поражение от «Слована» в товарищеском матче
Московский «Спартак» проиграл братиславскому «Словану» в товарищеском матче, сообщает «РИА Новости».
Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 3:1 в пользу словацкой команды. В составе победителей дубль оформил Андраж Шпорар, также отличился Давид Хольман. У красно-белых единственный мяч забил Георгий Мелкадзе.
Реклама
На 11-й минуте из-за травмы был заменен голкипер «Спартака» Александр Селихов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил защитника команды Андрея Ещенко с днем рождения.
Футбол. Товарищеский матч
«Спартак» (Москва, Россия) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 1:3
Голы: 0:1 — Шпорар, 20; 0:2 — Хольман, 31; 0:3 — Шпорар, 47; 1:3 — Мелкадзе, 84.