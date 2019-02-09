Английский футболист упал в обморок, находясь на скамейке запасных
Нападающий «Лидса» Джек Кларк упал в обморок во время матча 31-го тура Чемпионшипа против «Мидлблсбро», сообщает The Sun.
В конце встречи 18-летний футболист, находившийся на скамейке запасных, потерял сознание. Врачи оказали ему экстренную помощь, а потом увезли в больницу.
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Отмечается, что матч был прерван на некоторое время. Матч завершился со счетом 1:1.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лечче» Мануэль Скавоне в матче 22-го тура итальянской Серии В рухнул на поле без сознания после столкновения в верховой борьбе.