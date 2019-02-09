Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире Dragon Trophy

Россиянка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире по фигурному катанию Dragon Trophy в Словении, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка получила за свой прокат 65,66 балла. Второй стала австрийка София Шаллер (52,47), третьей — словенка Даша Грм (52,01).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

Произвольные программы фигуристки представят 10 февраля.

Ранее Туктамышева прокомментировала возможное повышение возрастного ценза.

Фигурное катание. Dragon Trophy. Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,66 балла
2. София Шаллер (Австрия) — 52,47
3. Даша Грм (Словения) — 52,01