Конькобежец Мурашов выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
Россиянин Руслан Мурашов стал победителем на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Германии, сообщает «РИА Новости».
Спортсмен преодолел дистанцию за 34,22 секунды. Серебро взял представитель Норвегии Ховард Холмефьорд Лорентсен (+0,13). Третьим стал еще один россиянин Виктор Муштаков (+0,20 секунды).
Реклама
Его соотечественник Павел Кулижников показал седьмой результат (+0,30 секунды).
Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Инцелль (Германия)
Мужчины. 500 м
1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225
2. Ховард Лорентсен (Норвегия) – 34,356
3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,432…
7. Павел Кулижников (Россия) – 34,534.