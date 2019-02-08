Конькобежец Мурашов выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира

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Россиянин Руслан Мурашов стал победителем на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Германии, сообщает «РИА Новости».

Спортсмен преодолел дистанцию за 34,22 секунды. Серебро взял представитель Норвегии Ховард Холмефьорд Лорентсен (+0,13). Третьим стал еще один россиянин Виктор Муштаков (+0,20 секунды).

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Его соотечественник Павел Кулижников показал седьмой результат (+0,30 секунды).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Инцелль (Германия)

Мужчины. 500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225

2. Ховард Лорентсен (Норвегия) – 34,356

3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,432…

7. Павел Кулижников (Россия) – 34,534.