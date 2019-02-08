Определен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию
Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) определился с составом команды на юниорский чемпионат мира, передает «РИА Новости».
Отмечается, что 13-летний чемпион России Даниил Самсонов не сможет принять участие из-за юного возраста.
В соревнованиях у мужчин Россию представят Петр Гуменник, Роман Савосин и Алексей Ерохов.
В женскую команду вошли Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.
В парном катании выступят Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Полина Костюкович / Дмитрий Ялин и Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов.
За золотые медали в танцах на льду поборются Софья Шевченко / Игорь Еременко, Арина Ушакова / Максим Некрасов и Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров.
Чемпионат мира пройдет в Загребе с 6 по 10 марта.
Ранее Щербакова рассказала о конкуренции в фигурном катании.