Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету КМ

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Стал известен состав женской сборной России на эстафету седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), Россию на эстафете 4×6 км представят Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

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Начнется соревнование в 00.45 по московскому времени.

Напомним, что в первой эстафете сезона в австрийском Хохфильцене россиянки заняли четвертое место, в немецком Оберхофе — первое. А в третьей эстафете женская сборная завоевала пятую строчку.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о своей победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.