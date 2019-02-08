Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету КМ
Стал известен состав женской сборной России на эстафету седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает «Советский спорт».
По информации на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), Россию на эстафете 4×6 км представят Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.
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Начнется соревнование в 00.45 по московскому времени.
Напомним, что в первой эстафете сезона в австрийском Хохфильцене россиянки заняли четвертое место, в немецком Оберхофе — первое. А в третьей эстафете женская сборная завоевала пятую строчку.
Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о своей победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.