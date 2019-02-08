«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию» благодаря буллиту Ковальчука

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» в выездной игре оказался сильнее «Филадельфии Флайерз», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 2:3.

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Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук провел на льду 15:35 и нанес 4 броска по воротам, а также реализовал буллит в послематчевой серии. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал результативную передачу.

Для «Лос-Анджелеса» эта победа стала третьей кряду. «Летчики» оступились в первом матче из последних восьми.

Ранее сообщалось, что две шайбы Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Вагнер (Клиффорд, Уолкер) — 08:46;

1:1 — Кутюрье (Жиру, Проворов) — 27:00;

1:2 — Кемпе (Лайпсик, Тоффоли) — 32:33;

2:2 — Ворачек (Жиру, Гостисбер) — 59:42 (6x5);

2:3 — Тоффоли — 65:00 (ПБ).