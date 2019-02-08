Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы

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Тело пропавшего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает «Советский спорт».

По информации полиции Великобритании, тело опознали после доставки его в Портленд в четверг, 7 февраля.

Напмоним, в середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». 21 января он вылетел в Англию, но позже самолет пропал с радаров. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. 3 февраля самолет был замечен на морском дне недалеко от Гернси. Самолет находится под водой на глубине 67 метров.

Ранее сообщалось, что из обломков самолета Салы было извлечено тело.