Легков пригласил Шипулина принять участие в лыжной гонке

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков пригласил российского биатлониста Александра Шипулина, который завершил спортивную карьеру, принять участие в лыжной гонке, передает ТАСС.

Гонка состоится 16 марта в Подмосковье.

«Гонка пройдет 16 марта в городе Пересвет, она бесплатная, будут старты на 1 км, 2 км, 3 км, 10 км и 30 км. Мы сделаем так, чтобы гонку смогли пробежать больше любителей. Гонка каждый год развивается.

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В гонке примут участие Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Николай Круглов. Надеюсь, что Антон Шипулин сможет приехать. Думаю, что мы подтянем амбассадоров из других видов спорта, кому это интересно. Надеюсь, что это гонка будет традиционной, будет проходить каждый год, мы будем делать все, чтобы она становилась краше, интереснее», — рассказал Легков не пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что у Шипулина родилась дочь.