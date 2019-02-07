Российская легкоатлетка дисквалифицирована на три года за допинг

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Российская легкоатлетка Анися Кирдяпкина дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил, передает «РИА Новости».

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), данное решение принято Спортивным арбитражным судом (CAS). Срок дисквалификации отсчитывается с 27 июля 2017 года.

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Дело в отношении россиянки было начато Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) в связи с отклонениями показателей в паспорте крови.

Кирдяпкина являлась серебряным призером чемпионата мира 2013 года и обладательницей бронзы чемпионата мира — 2011 в спортивной ходьбе.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что организация не собирается покрывать нарушителей антидопинговых правил.