IBU получил новую информацию по допинговым делам Устюгова и Слепцовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/10504715/sacdas-pic905-895x505-88294.jpg">

Обновленная информация по допинговым делам россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой поступила исполкому Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.

30 августа организация заявила о возможной причастности четырех представителей России к нарушению антидопинговых правил, однако имена спортсменов оглашены не были. Помимо Слепцовой и Устюгова, под подозрение попали чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского мирового первенства Александр Чернышов.

Реклама

«Председатель независимой рабочей группы IBU по борьбе с допингом выступил с докладом и представил обновленную информацию по 13 случаям, которые рассматриваются антидопинговой панелью», — гласит сообщение IBU.

В союзе уточнили, что имеются ввиду не только российские биатлонисты, но и казахские.

Ранее IBU изменил календарь седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе из-за сильных морозов.