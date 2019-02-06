IBU получил новую информацию по допинговым делам Устюгова и Слепцовой
Обновленная информация по допинговым делам россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой поступила исполкому Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.
30 августа организация заявила о возможной причастности четырех представителей России к нарушению антидопинговых правил, однако имена спортсменов оглашены не были. Помимо Слепцовой и Устюгова, под подозрение попали чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского мирового первенства Александр Чернышов.
«Председатель независимой рабочей группы IBU по борьбе с допингом выступил с докладом и представил обновленную информацию по 13 случаям, которые рассматриваются антидопинговой панелью», — гласит сообщение IBU.
В союзе уточнили, что имеются ввиду не только российские биатлонисты, но и казахские.
Ранее IBU изменил календарь седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе из-за сильных морозов.