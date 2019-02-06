Логинов взял второе золото на чемпионате мира по сноуборду
Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в американском Парк-Сити, сообщает «Советский спорт».
В финальном заезде представитель России оказался быстрее итальянца Роланда Фишналлера. В гонке за третье место соотечественник Логинова Дмитрий Сарсембаев уступил спортсмену из Германии Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификационный раунд.
Ранее сообщалось, что Наталья Соболева стала серебряным призером чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе.
Сноуборд. Чемпионат мира. Парк-Сити (США)
Параллельный слалом
1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Рональд Фишналлер (Италия)
3. Штефан Баумайстер (Германия)
4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)