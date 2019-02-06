Логинов взял второе золото на чемпионате мира по сноуборду

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Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в американском Парк-Сити, сообщает «Советский спорт».

В финальном заезде представитель России оказался быстрее итальянца Роланда Фишналлера. В гонке за третье место соотечественник Логинова Дмитрий Сарсембаев уступил спортсмену из Германии Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификационный раунд.

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Ранее сообщалось, что Наталья Соболева стала серебряным призером чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе.

Сноуборд. Чемпионат мира. Парк-Сити (США)

Параллельный слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Рональд Фишналлер (Италия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)