«Спартак» и «Торпедо» потеряли ведущих защитников на месяц
Защитник московского «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник «Торпедо» из Нижнего Новгорода Мэтью Боди выбыли до конца месяца из-за травм, сообщает «Советский спорт».
По словам пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), игрок могут вернуться на лед 1-го марта. Они пропустят остаток регулярного чемпионата лиги и старт плей-офф.
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Борьба за Кубок Гагарина начнется 25 февраля.
За 51 матч у Кутейкина 20 (6+14) очков при показателе полезности «+7». У Боди в 39 матчах — 16 (3+13) очков при показателе полезности «0».
Ранее форвард красно-белых Робин Ганзл поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».