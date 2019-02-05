«Спартак» и «Торпедо» потеряли ведущих защитников на месяц

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/12137089/RIAN_2689512.HR-pic905-895x505-24227.jpg">

Защитник московского «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник «Торпедо» из Нижнего Новгорода Мэтью Боди выбыли до конца месяца из-за травм, сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), игрок могут вернуться на лед 1-го марта. Они пропустят остаток регулярного чемпионата лиги и старт плей-офф.

Реклама

Борьба за Кубок Гагарина начнется 25 февраля.

За 51 матч у Кутейкина 20 (6+14) очков при показателе полезности «+7». У Боди в 39 матчах — 16 (3+13) очков при показателе полезности «0».

Ранее форвард красно-белых Робин Ганзл поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».