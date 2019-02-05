«Торонто» разгромил «Анахайм» в матче НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» нанес разгромное поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «РИА Новости».
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Андреас Юнссон, также шайбы забросили Джон Таварес, Джейк Маззин, Коннор Браун и Вильям Нюландер. У гостей отличился Рикард Раккель.
«Анахайм» потерпел четвертое поражение кряду в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
1:0 — Таварес (Юнссон) — 23:02
2:0 — Юнссон (Марло, Маззин) — 33:40
3:0 — Маззин (Гардинер, Юнссон) — 39:57 (5x4)
3:1 — Ракелль (Линдхольм, Мэнсон) — 42:45
4:1 — Браун (Нюландер, Маззин) — 43:16
5:1 — Нюландер (Хайман) — 46:04
6:1 — Юнссон (Хайман, Таварес) — 54:51