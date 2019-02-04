Шипулин высказался относительно будущей политической карьеры

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Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин высказался относительно возможной работы в политике, передает «РИА Новости».

Спортсмен отметил, что СМИ опережают события и он еще не уверен в таких планах на будущее.

«СМИ намного раньше написали. У меня еще не все так ясно, поживем-увидим. Еще на 100% не могу сказать, что да. Есть определенные намерения, пока ничего сказать не могу», — подчеркнул Шипулин.

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В активе биатлониста одно золото, три серебра, три бронзы чемпионатов мира, а также первое и третье места Олимпийских игр.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов заявил, что Логинова заставили колоть допинг.