«Северсталь» одолела «Амур» с разгромным счетом

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Череповецкая «Северсталь» одолела хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:0. В составе победителей отличись Вадим Кудако, Юрий Трубачев, Картер Эштон и Иван Захарчук, оформивший дубль. В активе у Эштона и Захарчука по два очка.

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Череповецкий клуб выиграл второй матч из последних шести, в то время как хабаровская команда уступила в двух встречах кряду.

Ранее бывший тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел стартовое вбрасывание матча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА.



КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

1:0 – Кудако (Бодров, Кулда) – 24:42 (5x5)

2:0 – Трубачев (Монахов, Эштон) – 43:50 (5x5)

3:0 – Захарчук (Михнов) – 49:16 (5x5)

4:0 – Эштон (Гераськин) – 57:47 (5x5)

5:0 – Захарчук (Якимов) – 59:59 (5x5)