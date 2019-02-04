«Северсталь» одолела «Амур» с разгромным счетом
Череповецкая «Северсталь» одолела хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:0. В составе победителей отличись Вадим Кудако, Юрий Трубачев, Картер Эштон и Иван Захарчук, оформивший дубль. В активе у Эштона и Захарчука по два очка.
Череповецкий клуб выиграл второй матч из последних шести, в то время как хабаровская команда уступила в двух встречах кряду.
Ранее бывший тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел стартовое вбрасывание матча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
1:0 – Кудако (Бодров, Кулда) – 24:42 (5x5)
2:0 – Трубачев (Монахов, Эштон) – 43:50 (5x5)
3:0 – Захарчук (Михнов) – 49:16 (5x5)
4:0 – Эштон (Гераськин) – 57:47 (5x5)
5:0 – Захарчук (Якимов) – 59:59 (5x5)