«Реал» предложил Модричу контракт с более привлекательными условиями

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Мадридский «Реал» предложит полузащитнику клуба Луке Модричу обновленный контракт, сообщает «Советский спорт».

По информации AS, президент «сливочных» Флорентино Перес уже заявил подчиненным о том, что необходимо продлить соглашение с хавбеком сборной Хорватии на один или два сезона.

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Нынешний договор истекает в июне 2020 года, к этому времени обладателю «Золотого мяча» будет 34 года. Однако работники «королевского клуба» не считают, что возраст помешает спортсмену хорошо выступать в матчах.

Новый контракт подразумевает увеличение зарплаты Модрича, которая сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мадридской команды.

Напомним, что полузащитник перешел в стан «Реала» в 2012 году и провел за «сливочных» 287 встреч, оформив 16 голов и исполнив 44 голевые передачи.

Ранее главный тренер «королевского клуба» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Испании против каталонской «Барселоны».